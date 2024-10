Cosa fare a Milano e in Lombardia l'1, 2 e 3 novembre 2024

Gli effetti della festa di Halloween del 31 ottobre, hanno ricadute per tutto il fine settimana sia a Milano sia nelle province della Lombardia. Chi infatti non ha potuto festeggiare mettendosi nei panni di qualche scheletro o mostriciattolo, con dolcetti o scherzetti, giovedì sera, può senz'altro recuperare venerdì 1 novembre, sabato 2 e domenica 3 partecipando a innumerevoli iniziative dedicate tanto ai più piccoli quanto ai più grandicelli e temerari in cerca di fantasmi, vampiri, zucche vuote da decorare e festa in maschera. Per la Lombardia si trovano infatti eventi come Halloween in villa, vampiri nel castello, festa delle ombre e Dia de Los muertos.

Ma con l'addentrarsi nell'autunno non mancano gli appuntamenti enogastronomici come Golosaria, Choco Ducale, sagra della cassoeula e castagnate. Poi tanta musica di tutti i generi, mostre, spettacoli teatrali, mercatini dell'antiquariato e vintage e la "Fiera delle fiere" a Bergamo.

A Milano per la sedicesima edizione di Capolavoro per Milano 2024, primo fine settimana di esposizione de "L’Adorazione dei Magi" di Sandro Botticelli. Prestata dalla Galleria degli Uffizi, l'opera resterà esposta fino al 2 febbraio 2025.

Ecco, dunque, gli eventi da non perdere nel fine settimana dell'1, 2 e 3 novembre 2024 a Milano e nelle province della Lombardia.