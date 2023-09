Mantova Fiorita, tour colorato e profumato nelle vie del centro città. Il programma

Mantova, 23 settembre 2023 – Fiori da giardino, da interno e da esterno oltre a piante e installazioni: è la prima edizione di Mantova Fiorita, una mostra mercato florovivaistica tra le vie del centro di Mantova che si vestono di colori nelle giornate di oggi e domani.

Da via Broletto a piazza Broletto, piazza delle Erbe, piazza Mantegna, piazza Marconi, via Goito e piazza Concordia, un tour colorato e profumato dove è possibile scoprire, ed acquistare fiori, piante da interno o da esterno ma anche da giardino o orto. Nelle vetrine sono esposte piante di calancola, nota per la sua bellezza e facilità di coltivazione, detta anche "pianta del sorriso” perché è considerata capace di aiutare a ritrovare il buon umore grazie ai colori allegri dei suoi fiori e simbolo di allegria e ottimismo.

Tante le installazioni, dalle Esperienze Autunnali con i colori delle diverse tipologie di aceri, alle Emozioni D'Oriente creata con piante di bamboo entrambe realizzate da La Valle dei Fiori di Orlandelli. Il giardiniere Paolo Manfredini propone la sua visione degli spazi verdi con l'installazione “Giardineria” mentre il vivaio Nervo mostra una installazione di arte Topiaria e gli Ulivi Storici, che dà forme particolari alle chiome di alberi e arbusti creando così un giardino ornamentale.

La Loggia del Grano è allestita a tema floreale dalle mani di Benedetta Ombroni dei Fiori di San Lorenzo Flowers Boutique e fa da cornice a laboratori e incontri tematici in programma per la due giorni. Tra le altre iniziative il minicorso di modellazione dell'argilla al tornio e il laboratorio di creazioni di Terrarium in vetro, dove è possibile realizzare il proprio vaso di 40cm che conterrà boschi in miniatura autosufficienti. Per gli appassionati di tessitura, la dimostrazione tenuta da Daniela Possenti e Francesca Zanotti, che insegnano i segreti dietro la rilegatura giapponese.

L'evento è promosso da CNA Mantova e Confartigianato Imprese Mantova, con il patrocinio del Comune, Camera di Commercio, organizzato da SGP Grandi Eventi e rientra nella rassegna Vasche in Città - Eventi in centro a Mantova a cura della Fondazione Artioli.