Fabregas lancia il Como in Coppa Italia: "Questa squadra ha tanta qualità, vogliamo passare il turno"

Mozzate (Como) – A Mozzate, nella nuova sala stampa, Fabregas ha svolto la prima conferenza della stagione, un’anteprima della partita di Coppa Italia, che si giocherà domani, domenica 11 agosto, a Genova contro la Sampdoria alle 20,45.

Tutti in attesa di sapere se gli ultimi acquisti Audero e Varane saranno della partita, ma Fabregas non ha sciolto il nodo. La sensazione è che Audero partirà titolare in porta, mentre Varane sarà in panchina e entrerà nella ripresa.

"Sono contento di come si è svolta la preparazione e delle prime amichevoli, ora inizia il calcio vero - dice l’allenatore spagnolo - Alcuni giocatori sono più pronti, altri meno perché arrivati negli ultimi giorni. Comunque è stato importante fare la preparazione dall’inizio con diversi titolari. Sarà una partita non facile, ma che vogliamo e dobbiamo vincere".

Il tecnico aggiunge: "Per il Como è una stagione importante e vogliamo partire bene, superando il turno di Coppa Italia". Fabregas non ha fatto nomi, ma si è capito che della partita saranno sicuri di partire titolari i nuovi acquisti Moreno, Belotti, Mazzitelli, più il gruppo dei migliori della serie B rimasti. Engelhardt e Varane siederanno in panchina. La partita in caso di parità, finirà direttamente ai rigori senza tempi supplementari.