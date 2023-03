Serie B, Como-Parma 2-0: i lariani vincono e si avvicinano ai playoff

Il Como ha battuto in casa il Parma

Sorprendente vittoria del Como, per 2 a 0 contro il Parma, che ora sale in decima posizione in classifica e sente il profumo dei playoff, grazie a questo settimo risultato utile consecutivo. La partita giocata subito con intensità dai lariani è stata sbloccata da un gran gol di Cerri, replicato poi nella ripresa da una magnifica punizione di Arrigoni.

Grandi problemi a centrocampo per Longo, che fa partire in mediana Fabregas e Faragò, con Da Cunha a supporto delle punte Cerri e Cutrone. Al 4’ Como subito in rete Ioannou corre sulla sinistra dopo il velo di Cerri, entra in area e riconsegna la palla a Cerri defilato a sinistra, che fa esplodere il suo sinistro incrociato, sul quale Buffon nulla può. Al 9’ Da Cuna batte corto un angolo per Fabregas, che passa a lato a Vignali che produce un tiro cross, che si stampa sul palo, di un sorpreso Buffon.

Il Parma pressa e si scopre, e i lariani ci provano in contropiede, però senza esito. Al 20’ uno scatenato Ioannou, mette un altro pallone in area, dove Cutrone fa da torre, per Vignali, che colpisce al volo di collo pieno da 10 metri, Buffon con un miracolo riesce a deviare. Al 37’ si ferma Fabregas, entra Arrigoni al suo posto. Il Parma tira 8 angoli nel primo tempo, ma il pallone finisce sempre nelle mani di Gomis, che da sicurezza alla squadra.

La ripresa si apre con il primo tiro in porta di parmigiani di Bernabè, un rasoterra che non impensierisce Gomis. Il Parma insiste con un’azione personale di Men, che scarta due azzurri e tira di esterno, questa volta Gomis deve metterci del suo, per bloccare la palla. Il raddoppio del Como arriva all’8’, punizione al vertice sinistro dell’area, Cerri finta al tiro, dove invece arriva Arrigoni, che inventa una parabola con l’aiuto della barriera, che s’infila sul palo alla destra di Buffon.

Al 15’ minuto Cutrone fugge in contropiede palla al piede, Circati lo insegue e lo atterra da dietro, Meraviglia espelle il difensore del Parma. Parma pericoloso al 29’, Bonny serve Estevez che tira immediatamente, grande intervento di Gomis che mette in angolo. Al 35’ i lariani non trovano la deviazione vincente a porta vuota, dopo un traversone rasoterra di Vignali che supera Buffon, ma Binks arriva con un attimo di ritardo. Nel finale il Como addormenta la partita e porta a casa la partita.



COMO-PARMA 2-0 (1-0)

Marcatore: Cerri al 5' pt; Arrigoni all'8' st.

COMO (3-5-2): Gomis 7; Odenthal 6,5, Scaglia 7, Binks 6,5 ; Vignali 6,5, Da Cunha 6 (dal 1' st Da Riva 6), Fabregas 6 (dal 37' pt Arrigoni 7), Faragò 6, Ioannou 7 (dal 31' st Parigini sv); Cerri 7 (dal 17' st Gabrielloni 6,5), Cutrone 7 (dal 31' st Mancuso 6,5). A disposizione: Vigorito, Cagnano, Iovine, Chajia, Canestrelli, Blanco, Pierozzi. All. Longo 7.

PARMA (4-3-3): Buffon 5; Delprato 5 (dal 31' st Coulibaly sv), Circati 5, Osorio 6, Zagaritis 6; Bernabè 6 (dal 17' st Cobbaut 5,5 ), Estevez 6,5, Vazquez 7; Benedyczak 5 (dal 1' st Inglese 6), Charpentier 5 (dal 1' st Man 6,5 ), Zanimacchia 6,5 (dal 13' st Bonny 6). A disposizione: Chichizola, Corvi, Balogh, Ansaldi, Hainaut, Camara, Juric. All. Pecchia 6.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia 6,5.