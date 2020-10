Cantù (Como), 22 ottobre 2020 - Quella in programma sabato al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate contro Taranto sarà la gara di esordio per il Pool Libertas costretto a saltare la prima partita di campionato, in trasferta a Siena, a causa di un membro dello staff risultato positivo al coronavirus quando la squadra stava per partire in pullman per la Toscana.

Per fortuna i tamponi di controllo effettuati in questi giorni ai membri dello staff e ai giocatori hanno dato esito negativo. I ragazzi di coach Battocchio si sono allenati per tutta la settimana e sono pronti ad affrontare una vera e propria corazzata della Serie A2, la Prisma Taranto candidata alla promozione in SuperLega alla fine della stagione.

“Sabato finalmente giochiamo, una cosa molto importante perché alcuni di noi, me compreso, è dal week end del 15-16 febbraio che non disputano più una partita – spiega l’allenatore dei biancoblu - È molto importante anche cercare piano piano di ritrovare il feeling con quello che ci piace. Chiaramente questo non è un inizio per niente soft, come non lo sarebbe stato a Siena. Taranto è una squadra piena zeppa di giocatori di caratura anche internazionale. Sarà sicuramente una gara molto complicata per noi, ma abbiamo tanta voglia di giocare, di testarci e di capire come andrà. A fine partita vedremo su cosa stiamo lavorando bene e su cosa, invece, siamo più indietro”.

Dall’altra parte della rete i canturini troveranno gli ex Nazionale, Manuel Coscione, Simone Parodi e Aimone Alletti, Williams Padura Diaz, Alessio Fiore, Aimone Alletti e Riccardo Goi.