Como Calcio, l’omaggio di Zack Dearie che fa impazzire la città: “Stadio bellissimo e tifoseria incredibile”

Un grandissimo endorsement al Como Calcio è arrivato da una visita di Zack Dearie. Il messaggio è stato condiviso sui profili social della squadra: “Ho visto una storia su Instagram di un ragazzo inglese che è andato a vedere il Como 1907 giocare allo Stadio Sinigaglia – questo il post di Zack –. Ho visto che lo sfondo dello stadio era fantastico, con vista sul lago e sulle montagne. Sono felice di poter finalmente fare il viaggio anch'io, ed è anche il giorno del mio compleanno, il che lo rende ancora più speciale”.

Accompagnato dalla ragazza, Molly, e appassionato di calcio, ha voluto vedere una partita e ricordato la sua squadra di origine, il Portsmouth FC, che gioca in un campionato minore: “Entrambe le squadre hanno uno stadio storico e un'incredibile tifoseria che canta e sostiene sempre la propria squadra, a prescindere da tutto. Mi piace anche la maglia da gioco, molto diversa dalle altre che ho visto. La gente è cordiale, il paesaggio è bellissimo e lo stadio è da visitare per tutti gli appassionati di calcio. Stiamo già pensando di visitare Como per un periodo più lungo!”.