Calcio serie B, il Como affonda a Venezia e saluta i playoff

Il Como perde a Venezia, per 3 a 2, dopo i sette risultati utili consecutivi e dice addio ai sogni di playoff. I lariani sostenuti da oltre mille tifosi, partono bene andando in vantaggio con Da Cunha, ma un blackout a cavallo dell’intervallo, vede il Venezia segnare ben 3 reti in 5 minuti. Longo sceglie un centrocampo a quattro, con Faragò e Bellemo a centrocampo e Da Cunha dietro le punte. Inizio aggressivo del Venezia, che però non riesce a tirare in porta.

Al 7’ al primo affondo va in rete, arrivato dopo un azione confusa partita da un cross di Vignali, la palla stoppata in area da Cerri, che smista subito per Da Cunha, che tira immediatamente, Joronen para sulla respinta Da Cunha di piatto mette in rete. Venezia pericoloso al 18’, Zampano crossa lungo per Johnsen, che di testa confeziona un pallonetto, che scavalca Gomis e batte sulla parte superiore della traversa. Como vicino al raddoppio al 20’, cross in area dalla distanza di Vignali, Cerri di testa supera Svoboda e schiaccia la palla davanti a Joronen, che respinge con una gran parata. Dopo le fiammate iniziali la partita si tranquillizza, fino al 34’ quando Gomis devia un pericoloso tiro di esterno di Johnsen. Dopo varie azioni a percussione al 45’, il Venezia pareggia, Carboni da sinistra mette in area, dove Candela, con una girata di sinistro non lascia scampo a Gomis. Subito dopo il gol del pareggio, Serra espelle l’allenatore Vanoli per proteste. A inizio ripresa al 2’, il Venezia, passa in vantaggio, l’azione parte da una rimessa laterale, Johnsen mette sul secondo palo, dove Milanese libero mette in rete.

Il secondo tempo

Il Como entrato molle nella ripresa, prende subito il terzo gol in contropiede, Johnsen fugge sulla sinistra, dopo un erroree di Scaglia e smista al centro per Pohjanpalo, che indisturbato batte Gomis. Longo inserisce Parigini e Mancuso e passa al 3-4-3 alla ricerca del pareggio. Il Venezia però manca il 4 a 1 al 22’, con un errore sotto porta di Ellertsson che tira a lato. Gomis salva ancora la porta al 24’ dopo un tiro da dentro l’area piccola di Pohjanpalo. Il Como confusionario, cerca di recuperare, ma non riesce mai ad impensierire Joronen, mentre il Venezia cerca solo di amministrare la partita fino alla fine. Ma al 90’ Gabrielloni la riapre a sorpresa, con un colpo di testa a scavalcare Joronen, dopo un corner battuto da Da Cunha. Nel recupero finale viene espulso Scaglia, per uno scontro in area di lagunari. VENEZIA-COMO 3-2 Marcatori: Da Cunha all'8', Candela al 45' pt; Milanese al 3', Pohjanpalo 5', Gabrielloni al 45' st.

VENEZIA (3-5-2): Joronen 5,5; Svoboda 5,5, Ceppitelli 6, Carboni 6,5; Candela 6,5, Milanese 7 (dal 33' st Pierini sv), Tessmann 6, Ellertsson 6, Zampano 7; Pohjanpalo 7 (dal 28' st Novakovich 6), Johnsen 6,5 (dal 18' st Cheryshev 6). A disposizione: Bertinato, Neri, Redan, Modolo, Ciervo, Cheryshev, Jonsson, Sverko. All. Vanoli 6.

COMO (3-5-2): Gomis 6,5; Odenthal 6, Scaglia 4,5, Binks 6 (dal 9' st Parigini 5,5); Vignali 6 (dal 26' st Da Riva 5), Da Cunha 6 , Bellemo 5, Faragò 5 (dal 26' st Gabrielloni 6,5), Ioannou 6; Cerri 6 (dal 9' st Mancuso 4,5), Cutrone 5,5 (dal 26' st Blanco 5). A disposizione: Vigorito, Cagnano, Iovine, Chajia, Canestrelli, Arrigoni, Pierozzi. All. Longo 5,5.

Arbitro: Serra di Torino 6,5.