Como, punto salvezza a Benevento: finisce 0-0

Moreno Longo, allenatore del Como

Punto salvezza per il Como a Benevento, dopo un 0-0 che lascia l’amaro in bocca, con gli azzurri che hanno giocato tutto il secondo tempo in superiorità numerica per l’espulsione di Tello.

Longo parte con un 3-4-1-2 con Da Cunha dietro le punte Cerri e Mancuso. Prima occasione per il Benevento, sulla sinistra in contropiede al 6’, Tello confeziona un tiro cross, che viene sfiorato di testa da Improta, la palla rimbalza davanti a Gomis e colpisce il palo. Al 12’ Mancuso si procura una punizione fuori area, batte Cerri di potenza collo pieno, Manfredini para con difficoltà. Al 22’ Foulon prova dalla distanza, ma il tiro è debole, Gomis para senza problemi. Foulon al 35’ entra in gioco pericoloso su Mancuso con fallo da espulsione, ma Santoro estrae solo il cartellino giallo. Primo tempo giocato a bassi ritmi, con poche conclusioni a rete.

A inizio ripresa Tello interviene a gamba alta su Odenthal, secondo giallo per il sannita, che viene espulso, Benevento in dieci. Clima rovente al Vigorito, anche l’allenatore del Benevento Stellone, viene espulso per proteste. Miracolo di Manfredini al 7’, su un tiro ravvicinato in area di Cerri, dopo un assist di Mancuso. Nonostante la superiorità numerica e l’inserimento di Chaija e Gabrielloni, il Como fa fatica ad andare alla conclusione. Ci prova Da Riva al 40’ da fuori, ma il pallone finisce al secondo anello. Chajia ha una buona occasione al 43’, ma il suo tiro è centrale, nessun problema per Manfredini.



BENEVENTO-COMO 0-0 (0-0)

BENEVENTO (3-4-2-1): Manfredini 7; Letizia 6, Leverbe 5,5, Tosca 5,5; Improta 6, Schiattarella 6,5 (dal 20' st Viviani 6), Acampora 6,5, Foulon 5; Karic 6, Tello 5; La Gumina 5 (dal 20' st Simy 6). A disposizione: Paleari, Locatelli, Kubica, Farias, Jureskin, Agnello, Carfora, Pastina, Sanogo, Capellini. All. Stellone 5,5.

COMO (3-5-2): Gomis 6,5; Odenthal 6,5 , Scaglia 6 , Binks 6 (dal 22' st Chajia 6); Vignali 6,5, Da Cunha 5,5 (dal 32' st Parigini sv), Bellemo 6,5, Arrigoni 5,5 (dal 9' st Da Riva 6), Ioannou 6; Cerri 5,5 (dal 32' st Cutrone sv), Mancuso 5 (dal 22' st Gabrielloni 6). A disposizione: Vigorito, Cagnano, Fabregas, Faragò, Canestrelli, Blanco, Pierozzi. All. Longo 6.



Arbitro: Santoro di Messina 5.