Contest I ragazzi dicono: premiati i vincitori

Como, 10 ottobre 2024 - Alisea Brivio, studentessa del Centro Studi Casnati di Como, è la vincitrice di del contest “I ragazzi dicono”, la cui premiazione si è tenuta oggi al Museo della Seta di Como. E’ la quarta edizione del progetto realizzato da Silk By Nature in collaborazione con Fondazione Setificio, Confindustria Como, Ufficio Italiano Seta. Lanciato a marzo 2024, ha coinvolto circa 100 studentesse e studenti provenienti dalle seguenti scuole: ISIS Setificio “Paolo Carcano” (Como), Centro Studi Casnati (Como), IIS Carafa-Giustiniani (Cerreto Sannita, Benevento), IIS Mariano Fortuny (Brescia), ISIS Leonardo da Vinci (Portogruaro, Venezia), IIS Don Tonino Bello (Tricase, Lecce).

Gli studenti sono stati chiamati a realizzare slide, elaborati grafici o multimediali sul tema “La seta nell’era digitale”, dando sfogo alla propria creatività. Fra i progetti presentati, la giuria ha quindi scelto 13 elaborati, invitando i ragazzi selezionati a partecipare a una “due giorni comasca” in cui sono stati accolti presso un’azienda e hanno visitato il Museo Didattico della Seta di Como. Il primo premio è stato assegnato ad Alisea Brivio, studentessa del Centro Studi Casnati di Como, per “Il filo d’oro”.

Questa la motivazione della giuria: “Questo lavoro ha saputo raccontare la storia affascinante della seta con un elaborato capace di coniugare creatività e originalità con grande rispetto per la sua tradizione millenaria. Un racconto realizzato attraverso delle immagini, create con una grafica raffinata, che hanno saputo raccontare il percorso affascinante della seta, utilizzando tecniche innovative, ma al contempo delicate e gentili. Uno storytelling che dimostra una profonda conoscenza del tema e una sensibilità artistica che rende omaggio a un materiale così prezioso come la seta, riuscendo a coinvolgere lo spettatore in un viaggio visivo ed emotivo. Un plauso ad Alisea per aver saputo reinterpretare la storia della seta, simbolo di bellezza ed eleganza, in un modo così autentico e originale, anche grazie alla ricerca musicale e alla narrazione intensa”. Secondo posto per gli studenti dell’IIS Mariano Fortuny di Brescia con il progetto “La seta nell’Oriente”. Al terzo posto “ESSE by Seta (La seta che vorrei)” dell’ISIS Leonardo da Vinci di Portogruaro, in provincia di Venezia.