Lipomo, a fuoco ambulanza della Croce Rossa

Lipomo, 2 agosto 2023 – Un’ambulanza parcheggiata all’interno della sede della Croce Rossa di Lipomo, in via Oltrecolle, è andata a fuoco questa notte, poco prima delle 3. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Como, partiti dalla sede di via Valleggio, che dista solo pochi minuti.

Grazie al tempestivo intervento, i danni causati dalla combustione sono stati limitati a un solo mezzo, senza intaccare gli altri parcheggiati nello stesso deposito, a pochi metri. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma al momento non si segnala alcuna anomalia e potrebbero essere riconducibili a un problema elettrico. Nessuno è rimasto ferito.