Cantù, arrestato in flagranza mentre cede due dosi di cocaina cocaina

Cantù (Como), 21 ottobre 2024 – Trovato mentre cedeva due dosi di cocaina, che i carabinieri hanno recuperato e sequestrato, un albanese di 47 anni residente a Cantù, è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti.

È avvenuto sabato, quando i militari di Cantù, durante un accertamento, hanno avuto conferma dei loro sospetti. In casa è stato inoltre trovato materiale per il confezionamento, e 1.500 euro in contanti, ritenuti guadagno ottenuto con lo spaccio. È stato messo ai domiciliari in attesa del direttissimo che si è svolto questa mattina in Tribunale a Como, dove gli sono stati concessi i termini a difesa, ed è stato scarcerato con obbligo di firma.