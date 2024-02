Erba, gatto salvato dai vigili in via Genolini

Erba, 5 febbraio 2024 – I vigili del fuoco, con un intervento di urgenza portato a termine questa mattina, hanno salvato un gatto che era rimasto incastrato in un tubo del diametro di una decina di centimetri, all’interno di un giardino in via Genolini a Erba.

Non si sa come l’animale fosse finito lì, ma era impossibile riuscire ad estrarlo senza causargli conseguenze. I soccorritori, dopo aver individuato nel giardino il passaggio del tubo, hanno scavato per riuscire a raggiungere il punto in cui era rimasto bloccato il gatto, riuscendo infine ad estrarlo. Nonostante la situazione di pericolo in cui era rimasto a lungo, fortunatamente non aveva ferite.