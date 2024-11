“Villa Ferranti“. Ospite all’hub. Violante Placido

Violante Placido sarà ospite questa sera alle 20.45 a Figino Serenza, per il progetto "Villa Ferranti, un hub culturale per le nuove generazioni" organizzato dal Comune, iniziativa di sensibilizzazione in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne dal titolo "C’è chi dice no". L’evento si apre con una performance sul tema della violenza di genere della compagnia teatrale figinese Ibuka Amizero, seguita dal concerto della cantante e attrice Violante Placido, del cantautore statunitense Thom Chacon e del musicista e artista locale Andrea Parodi. Ingresso libero, prenotazione e info sul sito www.villaferranti.it.