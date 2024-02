Un Centro del riuso tecnologico

PISOGNE

Nuova vita per oggetti vecchi ma ancora utilizzabili. Il Centro del riuso di Pisogne si rinnova e potenzia i servizi messi a disposizione dei cittadini con l’obiettivo di combattere gli sprechi e promuovere un uso più sostenibile delle risorse. Il Comune di Pisogne, l’Associazione il Girotondo e Aprica del Gruppo A2A hanno inaugurato il nuovo centro, una struttura di 30 metri quadrati, a forma di "L", realizzata all’interno del Centro di Raccolta comunale di via Neziole. Il servizio è stato informatizzato, così da consentire una migliore gestione e catalogazione dei beni portati dai cittadini e degli oggetti esposti nel Mercatino del Riuso di via Ortaglie, in centro storico.

A Pisogne è insomma nato un Centro del Riuso 4.0. Il Centro del Riuso offre la possibilità di condividere quegli oggetti ancora in buono stato ma che non si utilizzano più, superando così la cultura dell’usa e getta; un’opportunità che, grazie al Mercatino, coinvolge non solo i residenti ma anche i molti turisti che visitano il Sebino.

Inoltre, il servizio si inserisce in un percorso virtuoso portato avanti in questi anni dall’Amministrazione del Comune e da Aprica che ha visto la raccolta differenziata salire al 77%. Finora il Centro del Riuso era ospitato in un piccolo container.

Grazie al contributo progettuale svolto da Aprica, è stato vinto un bando promosso da Regione Lombardia per un importo di 193.900 euro con il quale il Comune di Pisogne ha realizzato una nuova struttura e migliorato il servizio. Il Mercatino del Riuso di via Ortaglie è un progetto nato a Pisogne nel 2017 grazie all’associazione "Il Girotondo". Mi.Pra.