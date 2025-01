Tombino lanciato nella vetrina, un altro assalto a una farmacia

Dopo un apparente periodo di tregua, sono riprese le spaccate in farmacia, utilizzando al solita tecnica: un tombino utilizzato per sfondare la vetrina. L’ultimo colpo è stato realizzato nella notte tra lunedì e martedì, poco prima delle 3, alla farmacia di Cermenate, in via don Felice Borghi. Durante l’incursione, è subito scattato l’allarme che ha allertato la centrale operativa del 112: la pattuglia del Radiomobile dei carabinieri di Cantù, arrivata in pochissimi minuti, ha fatto in tempo a vedere due uomini uscire dalla farmacia e fuggire. I due sono spariti poco dopo, nonostante il tentativo dei carabinieri di inseguirli. Il titolare della farmacia, in base a una prima ricognizione, avrebbe accertato l’ammanco solo del fondo cassa, poche centinaia di euro, senza notare furti di merce. I carabinieri hanno svolto i rilievi del caso per cercare eventuali tracce lasciate dai ladri, impronte o sangue, come già accaduto in precedenti furti simili, avvenuti a fine 2024 nella Bassa Comasca e nel Canturino, durante i quali i ladri si erano feriti sfondando le vetrine. Pa.Pi.