Sei nuove imprese storiche. Cento anni di attività: "Il segreto è adattarsi"

Aziende che resistono al passare del tempo e ai cambiamenti perché sanno trasformarsi. Sono 6 le imprese bresciane premiate per aver ottenuto, nel 2023, l’iscrizione al Registro nazionale delle imprese storiche. Si tratta di Arredamenti Giacomo Cominelli & C. mobili dal 1840 Snc, Associazione Promozione Sociale (Scuola d’Arti e Mestieri Francesco Ricchino), AVE SpA, Ditta Augusto Ministrini, Idrosanitaria Bonomi SpA e Ingros Carta Giustacchini SpA, che hanno ricevuto il premio, in un’apposita cerimonia in Camera di Commercio. Arriva così a 79 il numero delle imprese bresciane iscritte al Registro (su un totale nazionale di 2.450) , consultabile al sito www.unioncamere.gov.it/imprese-storiche. "Dedizione al lavoro, capacità imprenditoriale, capacità di trasmettere alle nuove generazioni il senso del sacrificio e, soprattutto, capacità di saper innovare e adattarsi alle mutate esigenze dei mercati, locali ed internazionali – ha commentato il presidente di Camera di Commercio, Roberto Saccone – sono i valori che queste imprese trasmettono all’intera collettività bresciana e che costituiscono esempio e stimolo per affrontare momenti congiunturali estremamente complessi come quello che stiamo vivendo". Istituito da Unioncamere Nazionale, nella ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Registro nazionale delle imprese storiche ha lo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che hanno trasmesso alle generazioni successive un importante patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali, e rappresenta uno strumento di conoscenza e promozione per quelle realtà imprenditoriali che, nel tempo, hanno saputo coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità. Possono ottenere l’iscrizione al Registro tutte quelle aziende che, sulla base di una domanda di adesione rivolta alla propria Camera di Commercio, risultano avere le caratteristiche di Impresa storica: primo criterio l’esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni. Federica Pacella