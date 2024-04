Rogo al supermercato. Due cassiere intossicate. Bomba carta in centro

Paura al supermercato Tedi di Mazzano ieri attorno alle 16, quando un cesto di biancheria ha preso fuoco per motivi attualmente al vaglio dei vigili del fuoco. L’intervento dei pompieri è stato immediato grazie alle tempestive chiamate del personale e dei clienti che hanno notato una colonna di fumo nero uscire dalla struttura. Due cassiere sono rimaste lievemente intossicate. Non è stato però necessario ricoverarle. Ancora: ieri un’esplosione causata da una bomba carta ha danneggiato la vetrina del negozio di pianoforti Passadori, situato in contrada Santa Chiara. Il fatto si è verificato intorno alle 14:30, quando alcuni residenti hanno udito la detonazione e si sono affacciati alle finestre per vedere una nuvola di fumo e i resti dell’ordigno artigianale a terra. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta immediatamente sul luogo dell’incidente e ha iniziato a raccogliere testimonianze. La via in questione, soprattutto il sabato, registra problemi a causa del comportamento di decine di persone che, dopo aver consumato alcol lungo via Gasparo, attraversano la strada urlando e, in alcuni casi, commettendo atti di vandalismo. Secondo le prime informazioni, il gruppetto responsabile dell’atto vandalico con la bomba carta sembra provenire proprio da questo contesto.