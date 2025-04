Rapina alla sala slot . Condannati i malviventi a quattro e due anni

La sera del 28 aprile dello scorso anno, avevano rapinato la sala slot Slottery di via Como a Mariano Comense. Ora Simone Corbetta, 40 anni di Casatenovo e Fatbardh Gazulli, 37 anni di Besana Brianza, arrestati quello stesso giorno, sono finiti a processo. Corbetta è stato condannato a 4 anni e 5 mesi in abbreviato, mentre Gazulli ha patteggiato 2 anni e 4 mesi. Quella sera a volto coperto, avevano puntato contro due donne una pistola Beretta 7.65, e una scacciacani priva di tappo rosso. Erano poi fuggiti con un bottino di 1600 euro, tutto il contante che c’era nel registratore di cassa, su una Ford C-Max, che era stata bloccata dai carabinieri del Nucleo Operativo di Merate dopo una decina di chilometri, quando erano già a Besana Brianza, in provincia di Monza. Pa.Pi.