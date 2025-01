Raffica di controlli nei locali della provincia 120 persone identificate

Sono 120 le persone identificate mercoledì durante i controlli di polizia stradale e in 11 locali pubblici che si sono svolti nella zona dell’Erbese, a cui si è aggiunta la perlustrazione di boschi di Fino Mornasco e Cadorago poi per lo smantellamento dei bivacchi, assieme ai cinofili della Gdf, con l’identificazione ed espulsione di due marocchini di 21 e 25 anni, irregolari sul territorio ed entrambi con precedenti. Le pattuglie della Squadra Volante si sono inoltre concentrate su alcuni locali pubblici delle zone di via Anzani, via Marchesi, piazza 24 Maggio e via Vela, identificando una cittadina rumena di 52 anni, con precedenti di polizia e più volte segnalata per aver arrecato disturbo in quanto ubriaca, alla quale è stato notificato un Dacur.