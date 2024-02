Quindicenne portato nel bosco e rapinato, denunciato coetaneo

Dopo aver attirato un coetaneo in una zona boschiva di Bulgarograsso, lo hanno rapinato del borsello di marca che aveva con sé. L’aggressione era avvenuta il pomeriggio del 5 febbraio nella zona di via Lura, dove il quindicenne è stato convinto ad andare nel bosco da due ragazzi della sua età. Una volta rimasti soli, lo avevano colpito allo stomaco e preso a pugni, anche usando un attrezzo da lavoro.

I carabinieri di Appiano Gentile, dopo aver raccolto la denuncia della vittima, e la descrizione dei ragazzi che lo avevano aggredito, sono riusciti a identificare uno dei due, un quindicenne. Al momento non è invece nota l’identità del giovane complice, ma nel frattempo è stata recuperata la refurtiva. Era custodita dal ragazzo identificato, che si è mostrato collaborativo e ha riconsegnato il borsello per essere restituito.

Ora sono in corso indagini per risalire anche al secondo. Per entrambi, l’ipotesi di reato trasmessa alla Procura dei Minorenni di Milano, è di rapina e lesioni in concorso.

Pa.Pi.