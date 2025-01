Posa delle barriere: il Lungo Lario Trento chiuso tre ore al giorno

Prenderanno il via oggi e proseguiranno fino al 17 gennaio i lavori per la posa delle barriere a pacchetto nel tratto di lungolago che da piazza Cavour arriva fino a via Cavallotti. Si tratta del sistema di paratie mobili da montare in caso di piena del lago già posizionate nei tratti già conclusi della passeggiata.

Per consentire lo svolgimento dei lavori una corsia del lungo Lario Trento sarà chiusa per tre ore al giorno secondo l‘avanzare del cantiere, nella corsia di marcia adiacente al marciapiede in direzione Via F.lli Rosselli, garantendo lo scorrimento del traffico lungo la corsia adiacente sulla sinistra con l’ausilio di un moviere.

Si lavora anche per ottenere le ultime autorizzazioni necessarie per mettere in funzione il sistema di pompaggio e consentire così l’utilizzo delle grandi vasche realizzate sotto la passeggiata, il "cuore" del sistema di protezione dalle inondazioni che oltre a proteggere il centro dal lago deve garantire in caso di forti piogge all’acqua in eccesso presente di non fuoriuscire dai tombini in piazza Cavour.

Tema parapetti. Non erano previsti dal progetto originario ma sono stati chiesti da Palazzo Cernezzi. Ci vuole il sì della Soprintendenza. Ro.Ca.