Piazza Duomo. Si accende il grande abete

Verrà acceso questa sera alle 18 il grande abete naturale collocato in piazza Duomo. A seguire un concerto dei Sulutumana “L’in…Canto di Natale“, dedicato a tutte le bambine ed i bambini, insieme alle loro famiglie. L’atmosfera del Natale sarà restituita attraverso la magia della musica, con un repertorio di canzoni originali e brani classici senza tempo. Canzone simbolo del "Christmas show" sarà "La conta che si canta", dolcissima filastrocca in musica che accompagna, in una conta da 1 a 24, tutti i giorni che precedono il Natale, associando ad ogni numero un’immagine che lo richiama. Seguiranno altri brani.