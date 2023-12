Natale in sicurezza. Via a controlli e multe

Operazione Natale sicuro a Lecco, fuori e dentro negozi, bar e ristoranti. L’ha ordinata il questore Ottavio Aragona, con controlli serrati nelle vie dello shopping e nelle zone più calde della città dei Promessi sposi. Oltre ai poliziotti della squadra Volanti, dell’Amministrativa e dell’Anticrimine di Milano, sono stati schierati i militari della Guardia di finanza, gli agenti della Locale, gli ispettori del Lavoro e delle Entrare.

Le aree osservate speciali sono quelle del centro e del lungolago, piuttosto che della stazione ferroviaria. Sono state identificate una quarantina di persone, mentre le auto ispezionate sono state una mezza dozzina.

Sono stati inoltre controllati diversi negozi ed esercizi pubblici. Alcuni baristi sono stati multati per lavoro nero, mancato rinnovo degli attestati in materia sanitaria, iregolarità fiscali, mancata esposizione in luogo visibile dell’elenco delle bevande alcoliche e per la mancata affissione all’esterno del locale del cartello con gli orari. Sono state staccate multe per oltre 4mila euro.