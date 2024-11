L’app che fa incontrare studenti e imprenditori

L’assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, e il sottosegretario alla Presidenza con delega su Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza hanno presentato a Lariofiere, l’app LabLab, realizzata per supportare i giovani nell’orientamento al mondo del lavoro e offrire alle imprese un prezioso strumento per la ricerca di nuovo personale. L’applicazione consente al singolo studente di visitare le imprese, entrare in contatto con la realtà del lavoro e vivere una giornata intera in azienda. Un ruolo importante sarà rivestito dai docenti che monitoreranno e supporteranno i ragazzi nelle ‘job experience’ offerte dalle aziende. Nello specifico le imprese avranno la possibilità di decidere quando e come ricevere i ragazzi. Tutto Il sistema sarà snello e semplice, grazie all’utilizzo di un QR code che renderà l’esperienza tecnologicamente accessibile a tutti. Altro punto di forza del progetto sarà il coinvolgimento delle famiglie. I ragazzi potranno infatti partecipare a queste esperienze in azienda sia da soli sia accompagnati dai genitori. Nel corso della mattinata è intervenuto anche Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco.