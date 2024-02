Il triste primato di Canton Mombello, primo per sovraffollamento

Con il 218% di detenuti rispetto ai posti, “Canton Mombello“ si conferma al primo posto in Italia per sovraffollamento, a fronte di una media nazionale del 118%. Un triste primato che ormai si conferma, di mese in mese, quello della casa circondariale bresciana, in un contesto nazionale in cui la crescita media delle presenze è sempre più rapida (già 15 i suicidi da inizio anno). "Il sistema penitenziario italiano si avvicina a passi da gigante a livelli di sovraffollamento che configurerebbero un trattamento inumano e degradante generalizzato delle persone detenute", commenta Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, che ieri ha diffuso i nuovi dati sul sovraffollamento in carcere. Tra le strutture più affollate, per la Lombardia, c’è anche Lodi, con il 200%. Più misure alternative, la diminuzione dell’uso della custodia cautelare, l’inversione di tendenza rispetto alle politiche dell’ultimo anno e mezzo fatte di nuovi reati e aumenti generalizzati delle pene sono alcune delle soluzioni proposte. Pur in queste condizioni, sono tanti i progetti che cercano di creare un ponte tra dentro e fuori. Proprio l’8 febbraio, ad esempio, ha compiuto 3 anni il centro diurno “Ancora“ all’interno del “Nerio Fischione“ (già Canton Mombello): uno spazio quotidiano interno al carcere, gestito da personale civile, qualificato, che anima 7 laboratori terapeutici ed educativi. Aperto grazie alla collaborazione tra la direzione degli istituti penitenziaria bresciani, con le cooperative sociali di Bessimo e Comunità Fraternità, il centro è stato battezzato “Ancora“ dagli stessi partecipanti ed ha finora coinvolto più di 200 detenuti. "Lavoro in un posto che prima consideravo solo come un’assenza, una porta chiusa. C’è un dentro e un fuori e solitamente chi sta fuori pensa solo alla separazione fra sé e quelle persone che si conoscono solo perché hanno commesso un reato", così Andrea Cucchini educatore della Coop. Di Bessimo che segue i giovanissimi. Federica Pacella