I lavori di manutenzione fermano i treni. Rischio caos trasporti

Treni fermi in questi giorni di grande rientro dalle vacanze di inizio anno sono possibili (e prevedibili) disagi per i passeggeri in seguito allo ‘stop’ totale dei treni fra le stazioni di Bergamo e Treviglio: il “blocco” da oggi si prolungherà per 72 ore fino alle 3 di domenica 7, a causa di lavori di manutenzione programmati da Rfi, Rete Ferroviaria Italiana. È interessata una delle più frequentate linee ferroviarie – circa 22 chilometri fra Bergamo e Treviglio – e riguarda principalmente il movimento da e per Milano e Bergamo. Per andare da Bergamo a Milano si dovrà ricorrere al servizio sostitutivo con bus da Bergamo fino a Treviglio e da qui proseguire in treno fino a Milano; lo stesso per il ritorno. Nel tratto interessato dai lavori i treni a lunga percorrenza saranno cancellati, quelli regionali saranno limitati a Treviglio. I bus sostitutivi fermeranno davanti alle stazioni Fs di Bergamo, Stezzano, Levate, Verdello-Dalmine, Arcene, Treviglio Ovest e Treviglio Centrale. Calcolando i tempi delle fermate intermedie si stima un’ora circa di percorrenza. La linea subirà altre leggere modifiche alla circolazione da lunedì 8 a lunedì 22, i treni da Bergamo per Milano Centrale anticiperanno la partenza di 2 minuti e quelli in senso opposto arriveranno a destinazione 2 minuti dopo quelli previsti dall’orario. A.P.