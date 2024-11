I giovani adulti stranieri che nessuno accoglie

Emerge con sempre maggiore evidenza, all’interno delle strutture penitenziarie tra cui il Bassone di Como, il problema di gestione dei "giovani adulti", come vengono definiti i detenuti di età compresa tra i 18 e i 25 anni. A Como sono 62 su un totale di 445 presenze tra uomini e donne, metà dei quali di origine africana e nordafricana. Spesso soli in Italia, con alle spalle un percorso di minori non accompagnati che li ha portati in strutture di accoglienza provvisorie, in attesa di essere destinati a percorsi di inclusione che non sempre sono andati a buon fine. Una volta raggiunta la maggiore età, diventano adulti senza punti di riferimento e senza stabilità, che con grande facilità finiscono allo sbando, anche facendosi attirare da situazioni e condotte illecite. Una volta detenuti, molto difficilmente si lasciano coinvolgere in attività rieducative o di miglioramento delle loro condizioni di scolarizzazione: così, anche in carcere, rinunciano a beneficiare delle poche occasioni di miglioramento o di creazione di interessi personali, che vengono messe a loro disposizione. Sono gli stessi più inclini a reazioni scomposte, su cui non hanno controllo: come appiccare un incendio all’interno della loro cella. Pa.Pi.