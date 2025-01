Elogio del paesaggio lariano. Cento stampe lo raccontano

Ancora per qualche giorno, il Palazzo del Broletto di piazza Duomo a Como ospita cento immagini originali di epoca compresa tra XV e XIX secolo, selezionate tra le più pregiate stampe del Lago di Como. Per la prima volta sono esposte al pubblico nella mostra "Elogio del Lago. Viaggio alla riscoperta del Lario attraverso le stampe della collezione Bordoli Crivelli Visconti", che potrà essere visitata fino al 10 gennaio. Aperta al pubblico da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, chiusa il 6 gennaio.

Partendo dalla città di Como, di cui sono esposte le stampe più significative che coprono un percorso temporale di cinque secoli, il viaggio continua seguendo le orme dello storico Paolo Giovio, che nel 1537, accompagnato dall’amico Niccolò Boldoni, medico bellanese, in sei giorni percorse il periplo del lago dandone riscontro all’amico Francesco Sfondrati in una dettagliata relazione, che rappresenta la prima guida descrittiva del Lario.

Tra la fine del XV secolo, periodo a cui risale la prima immagine a stampa di Como, fino al 1899, la mostra segue l’evoluzione iconografica del territorio, con tutte le sue trasformazioni. Giorgio Bordoli Crivelli Visconti, con la sua collezione, accompagna il pubblico in un viaggio esperienziale che rafforza o crea una coscienza paesaggistica, spunto per la riscoperta dell’autenticità dei luoghi e guida per le sfide future.

Pa.Pi.