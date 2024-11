“El pizzicagn“ e le figurine dei calciatori

Magni

Qualche volta al circolo degli anziani, un po’ per ammazzare il tempo un po’ per frenare la frenesia del gioco delle carte, la direzione organizza dei pomeriggi, per così dire culturali, con conferenze un po’ all’acqua di rose, comunque importanti, oppure dei dibattiti sul dialetto, dove un po’ tutti sembrano esperti. Il gioco sta nel proporre un termine e chiedere che cosa vuol dire. È stato così che qualche giorno fa, al circolo degli anziani ha fatto irruzione il termine “pizzicagn“. "S’el voeur dì?", la domanda. Alcuni hanno risposto sicuri, altri non lo hanno saputo. A loro si è rivolto il Carletto che con un dei suoi soliti minacciosi rimproveri: "El pizzicagn l’era il droghiere, o compagnia de somari". “Pizzicagn“ è un bel termine, colorito e che porta indietro nel tempo. La parola è italiana. “Pizzicagnolo“ infatti è a pieno titolo nel dizionario italiano. Il pizzicagnolo vendeva anche le spezie, ovvero cibi che pizzicavano: da qui l’origine del nome. Però “pizzicagnolo“ potrebbe riferirsi anche al fatto che i clienti “pizzicavano“ qua e là le merci esposte alla rinfusa. “Ul pizzicagn“ della mia infanzia era un mito per noi “bagaj“. Tra le mille cose vendeva anche le figurine dei calciatori. Noi andavamo matti per quelle del calcio, ma anche per quelle del ciclismo. Avevo tutta la squadra dei gregari di Coppi. Ma l’idolo dei calciatori, forse per quel nome straniero e strano e la maglia rosa e nera del Palermo, era quella di Cesco Vickpalek. Una volta “ul pizzicagn“ mi accolse tutto raggiante: "Ti ho trovato la figurina del portiere Cardani, ora hai tutto il Como al completo". Mi vantavo, infatti, di possedere tutti gli altri dieci, ovvero Travia, Pedroni, Maronati, Bosco, Susmel, Migliorini, Meroni, Ghiandi, Stua e Lipizer. Mi mancava proprio il portiere. E “el pizzicagn“, uno che ci sapeva fare con il suo mestiere, si era fatto in quattro per trovarmi quella che mi mancava. Per noi ragazzi quindi “el pizzicagn“ era quasi un idolo. Per le nostre mamme invece era un po’ un malandrino. Dicevano che rubava sul peso.

