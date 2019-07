Dongo (Como), 19 luglio 2019 - La piazza Paracchini di Dongo si appresta a ospitare un grande festival della bellezza. Sul palco montato nella storica piazza lariana sabato 20 luglio le aspiranti Miss Italia 2019 si contenderanno un posto per la fase finale nazionale del concorso. La prima classificata riceverà la fascia Miss Be Much Lombardia by Miss Italia. Nell’organizzazione della finale regionale in piazza Paracchini c'è Alessandra Riva, agente di Miss Italia per la Lombardia che beneficia del supporto dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco di Dongo.

Le concorrenti raggiungeranno il paese dell’Alto Lario già nelle prime ore del pomeriggio: per loro è previsto lo shooting fotografico in Villa Del Bono. Farà seguito un corso di portamento per consentire alle aspiranti Miss Italia di essere più spigliate e spettacolari in passerella. La gara inizierà alle 21 e le ragazze sfileranno in costume ufficiale del concorso, look casual e abito classico. Ci sarà altresì il grande ballo delle protagoniste in bikini che sicuramente i numerosi boys presenti apprezzeranno, oltre al saggio di bravura artistica per le protagoniste della volata decisiva.

Le ragazze in gara saranno almeno 25 provenienti da tutta la Lombardia. E’ assicurata la partecipazione di Martina Pagani, classe ’98, comasca di Beregazzo con Figliaro, che nell’ambito dei titoli del concorso Miss Italia durante l’ultimo inverno ha vinto Miss Casting 365. Fra le concorrenti più attese c’è anche la bionda Benedetta Armellin, 21 anni, di Carate Brianza. Naturalmente il pubblico potrà ammirare anche splendide madrine. Alessandra Riva ha convocato la lariana Iryna Nicoli, 20 anni, di Lanzo d’Intelvi, che si è già assicurata la partecipazione alla fase finale nazionale di Miss Italia 2019 grazie al successo ottenuto la scorsa settimana a Saronno. Sfilerà come madrina anche la pavese Francesca Genesi, di Golferenzo, protagonista l’anno scorso in fase finale.