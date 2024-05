Como, cinque Daspo urbani emessi dalla Questura

Como, 2 maggio 2024 – Sono cinque i Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane, notificati dalla Questura di Como ad aprile ad altrettante persone che, a vario titolo, si sono rese responsabili di reati o hanno creato gravi problemi di sicurezza urbana.

Oltre ai provvedimenti adottati nei confronti di due persone durante i controlli effettuati nelle scorse settimane nelle aree tra il Tempio Voltiano e ai Portici Plinio, sono stati inflitti un anno di divieto a frequentare le zone centrali della città rispettivamente a due giovani spacciatori bloccati in piazza Volta, e a un terzo soggetto che li aiutava nello smercio della sostanza stupefacente.

Un anno di divieto è stato inflitto anche alla donna di 47 anni della Tanzania, che si era scagliata contro gli agenti che la scorsa settimana l’avevano fermata, ubriaca e molesta in centro città. Infine, 6 mesi di divieto a frequentare le aree urbane di Como per un moldavo di 23 anni residente a Como, che aveva danneggiato un’auto di un noleggio con conducente in centro, utilizzando una spranga di ferro.