Con Pro Brixia imprese in Arabia

Missione bresciana alla fiera dell’edilizia in Arabia Saudita. Pro Brixia, azienda speciale della Camera di commercio presieduta da Roberto Saccone (foto), organizzerà e coordinerà la partecipazione di 6 imprese bresciane in un’area complessiva di 66 metri quadrati alla fiera The Big 5 Construct Saudi - Fiera internazionale dei prodotti per l’industria edile ed il comparto termoidraulicosanitario, in programma a Riyadh da ieri, lunedì 26 febbraio, al 29. Alla collettiva partecipano le aziende Becchetti Angelo Bal di Lumezzane, Bampi di Lonato, Bonomini srl di Borgosatollo, Pentagono Rubinetterie srl di Gussago, G.B.M. Building Equipments Srl di Porzano di Leno e Manital Srl di Gavardo. Lo scopo primario della tappa saudita della manifestazione è promuovere gli obiettivi di “Vision 2030”, il quadro strategico promosso dalle autorità saudite per ridurre la dipendenza dell’Arabia Saudita dal petrolio, diversificare la sua economia e sviluppare settori di servizio pubblico come sanità, istruzione, infrastrutture, attività ricreative e turismo. Nell’ottica dell’internazionalizzazione, inoltre, il mercato saudita resta particolarmente interessante. L’Arabia Saudita è, infatti, l’economia che cresce maggiormente a livello globale, con un Pil destinato ad attestarsi all’8%, superando anche i giganti asiatici quali Cina, India, Indonesia, Corea del Sud, e continuerà inarrestabile il proprio veemente sviluppo anche nei prossimi anni in linea con gli obiettivi prefissati dal piano Vision 2030. "Le potenzialità di questo mercato – spiegano da Pro Brixia - sono davvero impressionanti - a partire dal trainante settore delle costruzioni - così come la moltitudine di progetti in fase di divenire". F.P.