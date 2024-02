Cadorago, incidente tra due auto in via Diaz: tre feriti

Cadorago, 6 febbraio 2024 – Grave incidente questa mattina alle 11.30 a Cadorago, in via Diaz, località Caslino al Piano. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro in prossimità di un incrocio con strisce pedonali. Tre i feriti: due uomini di 73 e 86 anni e una donna di 66 anni.

Per l’intervento di soccorso, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, per liberare uno dei passeggeri rimasto incastrato. Soccorso inizialmente in codice giallo, è stato trasportato l’ospedale Sant’Anna, ma le sue condizioni sono subito apparse meno preoccupanti. Trasporto in ospedale anche per gli atri due feriti. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica.