Bergamo verso il voto. Carnevali punta tutto su un piano sicurezza

Il quadro inizia a delinearsi. Il candidato sindaco di Bergamo della coalizione di centrosinistra, Elena Carnevali, ha presentato il piano sulla sicurezza in città. "Bergamo sicura, questo il nome del piano, è una delle priorità del mio programma", sottolinea Carnevali. Il piano ha una parte dedicata al controllo del territorio e una orientata al sociale. Le iniziative contenute nel documento sono da realizzare nell’arco di un quinquennio. "La prima, da mettere subito in campo e rendere completamente operativa entro la fine di quest’anno sarà il cosiddetto servizio di polizia appiedato", spiega la candidata sindaca di Bergamo. Si tratta di un nucleo che arriverà a contare fino a 20 agenti e che potrebbe avere la sede operativa ai Propilei. Ha la funzione di creare un presidio costante del territorio pattugliando a piedi, in squadre composte da almeno tre agenti, le zone più sensibili del centro città. La presenza sarà costante e ben visibile dalla mattina alla sera. La seconda iniziativa riguarda le cosiddette unità mobili di quartiere. Nelle intenzioni passeranno dall’una attuale a tre. "Il che ci permetterà di garantire una presenza più capillare con l’obiettivo di essere presenti in ogni quartiere almeno una volta alla settimana - aggiunge Carnevali -. Nei prossimi cinque anni, poi, prevediamo anche il raddoppio del Nisu, il nucleo preposto agli interventi in materia di sicurezza urbana e al contrasto alla microcriminalità, attualmente costituito da 14 persone". Le tre iniziative sopra citate comporteranno nuove assunzioni di una sessantina di agenti. Carnevali intende però agire anche sul contrasto alla marginalità.

M.A.