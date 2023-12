Beregazzo, sta guidando quando il furgone prende fuoco all’improvviso: veicolo distrutto

Beregazzo con Figliaro, 28 dicembre 2023 – Intervento urgente dei vigili del fuoco questa mattina poco prima delle 9 a Beregazzo con Figliaro, in via Marconi, per domare l’incendio di un autofurgone andato improvvisamente in fiamme, mentre era in transito.

Il conducente è riuscito ad accostare e a mettersi al sicuro a distanza dal veicolo, per poi chiamare i vigili del fuoco, intervenuti con una squadra del distaccamento di Appiano Gentile. Le fiamme avevano ormai completamente avvolto il mezzo, andato completamente distrutto e irrecuperabile. Le cause del rogo dovrebbero essere riconducibili a un problema elettrico. Nessuno è rimasto ferito.