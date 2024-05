Armi e droga in casa. Arrestato, patteggia

La Locale lo teneva d’occhio da tempo, perché conosceva i suoi trascorsi poco rassicuranti in materia di droga. Anche stavolta, quando gli agenti hanno avvistato un viavai di clienti da casa sua, hanno avuto un’intuizione giusta decidendo di farsi aprire dal proprietario per dare un’occhiata. Il sessantenne è stato arrestato nella sua abitazione di Fornaci in città. L’uomo aveva nascosto in casa sette grammi di cocaina. La perquisizione domiciliare ha anche portato alla luce una pistola a salve calibro 8, modificata in modo che sembrasse vera, e 49 proiettili autentici di una calibro 38 special. Che cosa lo spacciatore ci facesse con questi, è da chiarire. In ogni caso è finito in manette. L’arresto ieri è stato convalidato dal giudice. Il sessantenne si è sfilato dal procedimento patteggiando una pena di un anno e otto mesi e il tribunale ha disposto per lui l’obbligo di firma quotidiano. B.Ras.