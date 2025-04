Argegno, camion viola l'ordinanza sulla Regina: multato e scortato dalla polizia

Argegno, 17 aprile 2025 – Stava percorrendo la statale Regina nonostante il divieto, e quando è stato fermato dalla polizia, non era in grado di fare inversione di marcia. E’ accaduto a uno dei mezzi pesanti controllati questa mattina nel tratto tra Argegno e Menaggio, durante i servizi per monitorare il rispetto dell’ordinanza di Anas, in base alle direttive impartite da Prefettura e Questura.

Un’integrazione delle modalità operative, adottate per garantire la sicurezza del flusso dei veicoli e garantire la sicurezza stradale, anche attraverso il rafforzamento delle attività di controllo dei veicoli in transito sulla Statale 340 del Lago di Como.

Durante i posti di controllo svolti dalla Polizia Stradale di Como e dalla Questura, sono stati fermati cinque mezzi pesanti, di cui uno, di lunghezza superiore a 18 metri, oltre a essere stato sanzionato per la violazione dell’ordinanza, non ha potuto invertire la marcia. E’ stato quindi scortato da un equipaggio della polizia, che lo ha accompagnato fino ad Argegno, fuori dalla zona critica.

Servizi di questo genere proseguiranno fino al 15 novembre, come previsto dall’ordinanza. I divieti di transito riguardano i veicoli di lunghezza superiore agli 11 metri, tranne gli autobus, dal km 19+700 al km 23+500 direzione nord, dalle 6.30 alle 21. Inoltre dalle 14 alle 19.30 dello stesso tratto direzione Como, dalle 6.30 alle 14 per i veicoli di lunghezza superiore ai 9.1 metri, e dalle 6.30 alle 21, a tutti quelli superiori agli 11 metri. Infine direzione Como, 24 ore su 24, per gli autobus superiori agli 11 metri.