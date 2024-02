Ammanchi ai bilanci della società partecipata, rinviato a giudizio

Rinvio a giudizio per Tullio Lietti, 77 anni, gestore di fatto, supervisore del servizio contabile dal 2009 al 2020 e principale indagato della società Gian Luigi Panzeri srl, Azienda per i Servizi alla Persona a totale partecipazione pubblica, detenuta dal Comune di Mozzate all’85% e dal Comune di Limido al 15%, e incaricata dei servizi di asili nido, mense scolastiche e biblioteca. Il Gup di Como Carlo Cecchetti, al termine del processo con rito abbreviato, ha assolto con formula piena la coimputata, Maria Luisa Gessaga, 60 anni, presidente del Cda dal 2013 al 2017, e amministratore unico tra 2017 e 2019. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza di Olgiate Comasco, nel 2021, sugli ammanchi ai bilanci della società, erano sfociati in un fasciolo con le ipotesi di peculato da parte di incaricato di pubblico servizio e falso in bilancio relativamente agli anni 2017 e 2018. Le accuse parlano di indebita appropriazione di circa 550mila euro della società, le cui risorse provengono dagli enti locali, da Regione Lombardia, e da contributi erogati dai cittadini. Pa.Pi.