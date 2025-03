Aiuto ai poveri. Dono GdF alla Caritas

Una donazione di oltre seicento pezzi tra oggetti di uso quotidiano e accessori per la casa e la persona. È stata consegnata ieri dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Como, Caritas diocesana di Como: 565 ombrelli, 34 valigie, 3 tavolini pieghevoli e numerosi altri accessori domestici. Provengono da un sequestro amministrativo eseguito a settembre scorso, in quanto erano stati immessi in commercio in assenza delle indicazioni richieste dal Codice del Consumo: come il nome, la ragione sociale e la sede legale dell’importatore o le eventuali specifiche indicazioni d’uso. Carenze che li avevano resi non vendibili.

Ieri mattina, i militari hanno quindi consegnato alla Caritas di Como, nel magazzino di via Alciato, tutta la merce. Prodotti che potranno essere utilizzati dalla struttura diocesana per l’organizzazione dei servizi, o distribuiti ai bisognosi per far fronte alle loro esigenze quotidiane. Pa.Pi.