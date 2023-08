Villa Balbianello, ingresso e orari: da giovedì 3 agosto 2023 prenotazione obbligatoria

Como, 2 agosto 2023 – Ingressi contingentati e solo su prenotazione. Questa la regolamentazione che il Fai applicherà a partire da domani alle visite a Villa Balbianello sul lago di Como.

La villa nella storia

La dimora storica sorge a Tremezzina, sulle sponde del lago di Como, dove venne fatta edificare alla fine del Settecento dal Cardinal Durini come luogo di ozio e delizie. Fu, poi, per volere del suo ultimo proprietario, l’alpinista Guido Monzino, che nel 1988 la scenografica residenza entrò nel novero dei beni tutelati dal Fondo Ambiente Italiano. è, inoltre, nota al grande pubblico per aver costituito il set di pellicole cinematografiche come “Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni” e “Casino Royale” .

La scelta (obbligata) del Fai

Una decisione che “la Fondazione prende qui per la prima volta nella sua storia” quella di regolamentare e, in questo modo, diminuire drasticamente gli ingressi. A motivarla, prima di tutto, la necessità di tutelare il Bene. Ma anche il desiderio di tener fede a un indirizzo di politica culturale che incoraggia una fruizione più consapevole e sostenibile del patrimonio nazionale.

Il turismo

Una scelta del genere appare ancor più ragionevole se si guarda alla situazione turistica emergenziale che Como si trova a vivere durante questi mesi estivi. La città è stata presa d’assalto dai visitatori che, sulla scia dei vip, affollano il lungolago. E non solo: molti di loro, non potendosi permettere spese eccessive per l’alloggio, finiscono letteralmente per accamparsi dove capita, causando non pochi problemi di ordine pubblico.

Le misure

Da domani per visitare la villa e il giardino bisognerà prenotare, acquistando il biglietto sul sito www.villadelbalbianello.it. Ogni ora saranno disponibili dai 150 ai 200 ingressi, con un tetto massimo di 1.200 visitatori al giorno: il 30% in meno di quelli attesi in questa stagione. Il numero di turisti decurtati ammonterà a circa 10.000, con una perdita economica considerevole se si pensa che Villa del Balbianello attira non meno di 170.000 persone all’anno, gran parte dei quali proprio nei mesi estivi. La Villa è visitabile tutti i giorni tranne il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 17.