Como, parte al Conservatorio il Concorso Giovani Talenti Femminili della Musica

Como, 27 ottobre 2023 – Sta per debuttare la XIII edizione del Concorso “Giovani Talenti Femminili della Musica-Alda Rossi da Rios” che si svolgerà al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como questo fine settimana, il sabato 28 e domenica 29 ottobre. Il concorso nasce con l’intento di promuovere le eccellenze femminili in campo musicale, più precisamente, citando il primo articolo del Regolamento: “allo scopo di valorizzare giovani musicisti dotati di qualità artistiche e di capacità tecniche di rilevante spessore”.

È intitolato ad Alda Rossi da Rios, fondatrice, a Milano nel 1928, del primo Club Soroptimist in Italia. Quest’anno sono 16 le candidate alla Finale nazionale al Concorso, organizzata in collaborazione con il Conservatorio musicale “Giuseppe Verdi” di Como, che sono state individuate come le migliori in assoluto prima dai loro Conservatori e poi selezionate dal Soroptimist in una fase regionale. Si esibiranno davanti ad una Giuria di musicisti sabato dalle 9 alle 17 per la prima prova.

Domenica dalle 9 alle 13 si terrà la seconda prova per l’individuazione delle 3 vincitrici assolute. Le audizioni sono aperte al pubblico, fino ad esaurimento posti. È previsto il collegamento in streaming dell’evento sul canale youtube del Conservatorio di Como.

Queste le finaliste che si alterneranno sul palco: Abruzzo-Molise: Fakizat Mubarak violino, Calabria: Roberta Panuccio cantante lirica, Campania: Gaia Ferrantini violoncello, Emilia-Romagna: Giada Moretti violoncello, Friuli-Venezia Giulia: Claudia Mavilia cantante lirica Lazio: Giulia Cellacchi violino, Liguria: Claudia Vento pianoforte, Lombardia: Melika Masoudi percussioni classiche, Piemonte: Christiana Coppola violoncello, Puglia: Laura Martignano flauto, Sardegna: Eleonora Marras cantante lirica, Sicilia: Valentina Ventura violoncello, Toscana: Giovanna Carrillo Fantappié chitarra, Trentino-Alto Adige: Amina Davibekova violoncello, Umbria: Mimì Biaggi violino e Veneto: Maya Oganyan pianoforte.