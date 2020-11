Brescia 13 novembre 2020 - Risponde di tentato omicidio la cinquantaseienne bresciana arrestata nelle scorse ore dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di avere aggredito a coltellate il compagno.

Stando alla ricostruzione della squadra mobile di Brescia e del sostituto procuratore Claudia Passalacqua, l'aggressione risale allo scorso 13 ottobre ed è stata compiuta all'interno dell'appartamento della donna, in via Veneto in città. Al culmine di una lite con il fidanzato, un cinquantenne di origini greche, la signora avrebbe afferrato un coltello per poi scagliarsi contro l'uomo. Seppur ferito, il malcapitato è riuscito a fuggire dall'appartamento, ma una volta in strada si è accasciato. A soccorrerlo sono stati alcuni passanti. Sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza, si è salvato.