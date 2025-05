Elezioni comunali 2025 a San Felice con Benaco, chi sarà il nuovo sindaco tra Serafini, Manovali e Marsiletti?

San Felice con Benaco (Brescia), 26 maggio 2025 – Chi sarà il nuovo sindaco di San Felice con Benaco, in provincia di Brescia? Unico Comune del Bresciano al voto, riparte da zero, dopo il commissariamento della scorsa estate. Un anno fa, la tornata elettorale si era conclusa con la vittoria di Lorenza Baccolo che guidava la civica Obiettivo San Felice, ma l’Amministrazione non si era mai insediata: la maggioranza dei consiglieri aveva rassegnato le dimissioni prima dell’insediamento, determinando lo scioglimento del Consiglio comunale e l’arrivo del commissario. Alle elezioni si presentano in tre. Luca Serafini, Marzia Manovali e Gianluigi Marsiletti.

Luca Serafini, consigliere di minoranza nel quinquennio 2019-2024 sotto l’Amministrazione Zuin, è il candidato di Civica per Passione. La lista mette al centro del suo programma il "risveglio sociale" di San Felice del Benaco, che vorrebbe più vivace economicamente e culturalmente. Si ritiene l’"unico gruppo che ha fatto sentire la propria voce in Consiglio comunale" grazie al candidato Serafini che era capogruppo consigliare di minoranza. Il candidato sindaco rinuncerà all’indennità di carica.

Marzia Manovali, consigliera comunale con delega a Cultura e Turismo dal 2009 al 2019 e oggi nel Cda della Fondazione Cominelli, è il candidato sindaco della Civica per San Felice. Questa lista lancia un messaggio di "profonda vicinanza per la comunità". Mira a valorizzare il territorio e a mettere in atto una serie di attività che migliorino la qualità della vita dei cittadini. Terrà conto anche della forte vocazione turistica del territorio.

Gianluigi Marsiletti, già sindaco dal 2004 al 2009 e poi consigliere di opposizione, guida la lista Nuovo Impegno Civico. Questa lista vede come prioritario l’impegno di riqualificare gli uffici comunali sia dal punto di vista logistico sia dell’organico. Metterà in atto una serie di iniziative mirate a migliorare la vita di residenti e turisti. Vuole sostenere le famiglie tra cui le giovani coppie.