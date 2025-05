Elezioni comunali 2025 a San Felice del Benaco: urne aperte per scegliere il nuovo sindaco

Brescia, 25 maggio 2025 – Ci siamo. Al via una nuova tornata elettorale. Urne aperte, oggi, domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23 , e domani, lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15. Sono 18 i Comuni lombardi al voto per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio, uno solo in provincia di Brescia. Questo appuntamento è segnato da un comune denominatore: nessuna di queste Amministrazioni va a scadenza naturale dopo i cinque anni previsti dalla legge. Diversi i motivi: crisi politiche, rinunce, scomparse improvvise.

San Felice del Benaco

San Felice del Benaco, unico Comune del Bresciano al voto, riparte da zero, dopo il commissariamento della scorsa estate. Un anno fa, la tornata elettorale si era conclusa con la vittoria di Lorenza Baccolo che guidava la civica Obiettivo San Felice, ma l’Amministrazione non si era mai insediata: la maggioranza dei consiglieri aveva rassegnato le dimissioni prima dell’insediamento, determinando lo scioglimento del Consiglio comunale e l’arrivo del commissario.

Alle elezioni si presentano in tre. Luca Serafini, consigliere di minoranza nel quinquennio 2019-2024 sotto l’Amministrazione Zuin, è il candidato di Civica per Passione. Marzia Manovali, consigliera comunale con delega a Cultura e Turismo dal 2009 al 2019 e oggi nel Cda della Fondazione Cominelli, è il candidato sindaco della Civica per San Felice. Gianluigi Marsiletti, già sindaco dal 2004 al 2009 e poi consigliere di opposizione, guida la lista Nuovo Impegno Civico.

Le sfide in Lombardia

In Lombardia le elezioni interesseranno 230.426 residenti: 187.686 gli elettori chiamati alle urne tra domenica 25 e lunedì 26 maggio nelle 210 sezioni allestite nei seggi della regione. Senza maggioranza assoluta si andrà al ballottaggio tra i due candidati sindaco l’8 e il 9 giugno. Un’eventualità che quest’anno potrà riguardare solo quattro Comuni, gli unici con una popolazione sopra i 15mila abitanti: Cernusco sul Naviglio e Rozzano in provincia di Milano, Desio in provincia di Monza e Brianza, Saronno in provincia di Varese. Gli altri 14 centri lombardi al voto, invece, sapranno il risultato definitivo già la sera del 26 maggio: per indossare la fascia tricolore, infatti, basterà un voto in più.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 31 marzo 2025 sono inoltre stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica di indizione di cinque referendum popolari abrogativi con convocazione dei relativi comizi per i giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.