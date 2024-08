Nuovo ospedale a Desenzano, coro di no e nasce un comitato di protesta: gazebo, incontri e sit in

Desenzano (Brescia), 30 agosto 2024 – Centinaia di adesioni per il comitato ‘Manteniamo l’ospedale di Desenzano sul Montecroce’, contro il progetto di un nuovo nosocomio. Formatosi a partire da luglio, il comitato si è presentato ieri, chiarendo di essere apartitico. Gli obiettivi sono chiari: mantenere l’Ospedale di Desenzano sul Montecroce, avere una sanità efficiente e non muri nuovi, evitare l’ennesimo consumo di suolo in aree di pregio ambientale. “Dai documenti esaminati ad oggi sono state rilevate incongruenze e superficialità nell’analisi dei dati ed è per questo che chiederemo un incontro a tutti gli Enti coinvolti in questo progetto per presentare le nostre controdeduzioni e chiedere chiarimenti”.

Il comitato vuole capire quali siano le motivazioni che hanno determinato la scelta di Regione Lombardia di costruire un nuovo ospedale in un’area che i desenzanesi chiamano ‘la buca’, compluvio dove a 2 metri si trova l’acqua, ma anche quali siano le motivazioni tecniche e procedurali che impediscono la messa in sicurezza dello stabile esistente. Resta anche il nodo del destino della vecchia struttura ‘vista lago’. “Temiamo possa essere appetibile al privato in barba al lascito di Caterina Bagatta. L’ospedale non è un fatto ‘privato’ dei cittadini di Desenzano, ma coinvolge tutti i paesi del bacino i cui residenti, i possessori di seconde case e le presenze turistiche, hanno come punto di riferimento”. L’autunno si preannuncia caldo: il comitato organizzerà gazebo e incontri pubblici nel distretto di Asst Garda, mentre a ottobre ci sarà una grande manifestazione a Desenzano.