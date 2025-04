L’artigianato diventa solidarietà con l’arte del cucito

Copertine di lana per le persone ricoverate in ospedale, ma anche delle borsette di tela per i drenaggi, usati dai degenti. Piccoli manufatti realizzati grazie all’arte del cucito del gruppo di maglia e uncinetto di Castel Mella, che si è ormai “gemellato“ con l’Associazione genitori, che ogni martedì sera si riunisce negli spazi messi a disposizione dal Comune. Ci sono anche le volontarie del gruppo, con i loro prodotti che uniscono artigianato e solidarietà, alla tradizionale Sagra del Loertis, in corso fino al 27 aprile a Castel Mella. La sagra nata attorno ad un prodotto locale, gli agretti detti appunto “loertis“, dà spazio anche alle realtà locali di volontariato, che contribuiscono con la loro attività alla comunità. "L’associazione genitori – spiegano la presidente Barbara Ravasi e la segretaria Simona Pianta – è nata quindici anni fa, come sostegno all’Istituto comprensivo. Portiamo avanti attività di autofinanziamento per sostenere i progetti che la scuola mette in atto, come lo sportello di ascolto con gli psicologi, se serve materiale didattico, ma anche per attività come il pedibus. La sagra è uno dei momenti importanti per l’autofinanziamento". A seguito dell’esperienza di Viva Vittoria nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, all’associazione dei genitori si è unito il gruppo di maglia ed uncinetto, di cui è responsabile Monia Rossini, che, negli stessi spazi, realizza manufatti, per lo più destinati (in donazione) agli ospedali. "Ho portato la mia esperienza – spiega Anna Marchina – di anni dedicati a realizzare questi manufatti. Abbiamo ad esempio copertine e scialli per case di riposo ed ospedali, ma anche per i piccoli delle terapie intensive neonatali. Tra gli articoli più apprezzati ci sono le borsette per il drenaggio, per chi ha subito un’operazione, in alternativa alle buste di plastica della spazzatura. Lo scorso anno ne abbiamo consegnate più di mille, tra strutture ospedaliere di Brescia, Treviso e Livorno".