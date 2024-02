Il Consorzio Franciacorta cambia la brand image: “Il nostro impegno per l’eccellenza”

Erbusco (Brescia) – L’immagine rinnovata e un logo nuovo, più moderni e di impatto, pur se rispettosi della tradizione e della storia del sodalizio, rappresenteranno il Consorzio per la Tutela del Franciacorta di Erbusco e i suoi soci.

In particolare il lavoro di rinnovamento si è incentrato sulla tradizionale F merlata che per anni è stata una icona che ha reso distinguibili le bollicine più famose d’Italia. I nuovi elementi grafici catturano l'essenza della regione e si traducono in un'estetica distintiva che sarà riconosciuta in tutto il mondo.

"Siamo felici di presentare la nostra nuova brand image, che rappresenta il nostro impegno continuo verso l'eccellenza, l'innovazione nel settore vinicolo e la nostra volontà di evolvere con il tempo ed i nostri cardini: eleganza e prestigio, ma anche rigore, precisione e determinazione – dice il presidente del Consorzio Silvano Bresciani –. Ringraziamo AUGE per il loro contributo prezioso e siamo fiduciosi che questo lavoro porterà Franciacorta a nuovi traguardi". L’ambizione del progetto è quella di portare l’essenza Franciacorta da Consorzio a brand vero e proprio.