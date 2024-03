Stefano Fresi, malore sul palco a Brescia: spettacolo interrotto. Lui rassicura: “Sto bene, grazie per l’affetto”

Brescia – “Sto benissimo, è stata una cosa episodica. Mi sono fermato, ho fatto tutti i controlli, va tutto bene. Vi ringrazio tantissimo per l’affetto che mi avete dimostrato”. Con queste parole in una storia su Instagram l’attore romano Stefano Fresi ha rassicurato il pubblico dopo l’interruzione del suo spettacolo a Botticino (Brescia), a seguito di un malore. L’artista era impegnato nel monologo “Dioggene”, al Teatro Centro Lucia. Lo spettacolo è stato interrotto dallo stesso attore e poi sono arrivati i soccorsi. Per fortuna per l’artista capitolino solo un po’ di spavento. “Scoppio di salute – ha detto su Instagram l’attore (tra gli altri) di “Smetto quando voglio” –. Non preoccupatevi”.

Aggiornamenti sull’accaduto sono arrivati anche attraverso i social dalla pagina “Teatro Centrolucia”: “In seguito al malore avvenuto durante la rappresentazione informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute – si legge sulla pagina Facebook del teatro bresciano -. Lo spavento è stato tanto per tutti, anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l'ultima possibilità. Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile compatibilmente con la programmazione del teatro e vi informeremo il prima possibile”.