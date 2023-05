Brescia e Bergamo capitali della danza 2023: gli eventi di maggio e giugno

“Agorà. Le città vicine”, progetto ad hoc per la doppia capitale Italiana 2023 della cultura, a firma di Virgilio Sieni, coreo-artista dedito a democratizzare la danza, mostra il risultato finale del lavoro di condivisione condotto: in Piazza Vecchia a Bergamo il 13 maggio alle 17.30 e in Piazza Loggia a Brescia il 14 alle 17.

La performance, con oltre 100 persone, è il risultato di un percorso che ha toccato dieci Comuni dei due territori con laboratori di creazione intorno ai concetti di polis e di comunità: a Bergamo ci sarà Daniele Roccato al contrabbasso e a Brescia Michele Rabbia alle percussioni.

Dal 19 al 28 maggio, poi, a Brescia la compagnia Lyria offrirà le sue StraOrdinarie Visioni su 12 anni di lavoro in carcere per il benemerito Progetto Verziano.

E ancora, il Festival Danza Estate a Bergamo, dal 26 maggio al 16 giugno, proporrà un ricco cartellone, “Paesaggi condivisi, riti contemporanei” con NBDT + Michele Di Stefano, Collettivo Mine + Igor x Moreno, Linda Hayford, Andrea Costanzo Martini, Pocket Art Collective, Marco D’Agostin, Nicola Galli, Simona Bertozzi, Orbe / Masako Matsushita, Michele Ifigenia / Tyche, Incarbone + Capirci + Bellucci, Silvia Galletti, Camilla Montesi, Compagnie Didier Théron, Aristide Rontini.