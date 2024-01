Venti minuti dopo la mezzanotte. Marco si fa sentire al Bolognini

Pesa 3,540 chili ed è lungo 51 centimetri. Si chiama Marco Peronaglio ed è il primo bambino nato nel 2024 nella Bergamasca. È venuto alla luce all’ospedale Bolognini di Seriate alle 00,20. I suoi genitori abitano a Torre de’ Roveri. La mamma, Luisa Morzenti, è stata campionessa di ciclismo: medaglia d’argento ai Mondiali del 2017. Il primo nato nel 2024 a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, è invece Roel. il piccolo è venuto alla luce all’1,23 e pesa 3,055 chili. I genitori, papà Marsid Hoxha, idraulico, e mamma Manushaqe, operaia in una ditta di cosmetici, sono albanesi e hanno già una bambina, Regina, di 6 anni. è stata proprio quest’ultima a scegliere il nome del fratellino. La famiglia vive a Covo. "Il termine della gravidanza – racconta il papà – era fissato il 5 gennaio. Così abbiamo deciso di festeggiare l’ultimo dell’anno cenando in un ristorante, in compagnia di amici, sul Lago di Garda.Ma all’improvviso a mia moglie sono arrivate le contrazioni. Così siamo corsi in ospedale". M.A.